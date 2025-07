Magik Forest balade botanique et magique au bois d’Amour Josselin

Josselin Morbihan

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 15:30:00

2025-07-23

Découvrez en famille le pouvoir magique des plantes, leurs bienfaits, et leur lien avec les créatures imaginaires et le peuple de la forêt. Dans le bois d’Amour, écoutez les contes, créez avec les plantes et repartez avec votre carnet-nature.

Cette animation est proposée sous forme de jeux et de créations.

Animation familiale, pour enfant de 6 à 11 ans accompagné d’un parent. Tous les mercredis de 14h à 15h30 du 23 juillet au 13 août. Sur réservation. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 62 28 28 02

