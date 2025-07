MAGIQUE, L’EAU DANS LE VILLAGE D’ASTÉ Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Asté

MAGIQUE, L’EAU DANS LE VILLAGE D’ASTÉ Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Asté samedi 13 septembre 2025.

MAGIQUE, L’EAU DANS LE VILLAGE D’ASTÉ

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription ASTE Asté Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Déambulation jusqu’à la fontaine de Crastes et ses pouvoirs magiques, puis retour dans les ruelles du pittoresque village d’Asté.

adhérent 5€, non-adhérent 10 €

.

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

Stroll to the Crastes fountain and its magical powers, then return to the narrow streets of the picturesque village of Asté.

members 5?, non-members 10 ?

German :

Wanderung zum Brunnen von Crastes und seinen magischen Kräften, dann zurück durch die Gassen des malerischen Dorfes Asté.

mitglied: 5?, Nicht-Mitglied: 10?

Italiano :

Passeggiate fino alla fontana di Crastes e ai suoi poteri magici, poi tornate nelle stradine del pittoresco villaggio di Asté.

soci: 5 euro, non soci: 10 euro

Espanol :

Pasee hasta la fuente de Crastes y sus poderes mágicos, y luego regrese a las callejuelas del pintoresco pueblo de Asté.

socios: 5 €, no socios: 10 €

L’événement MAGIQUE, L’EAU DANS LE VILLAGE D’ASTÉ Asté a été mis à jour le 2025-07-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65