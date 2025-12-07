Magis’Trail 2025 Luynes

Magis’Trail 2025 Luynes dimanche 7 décembre 2025.

Magis’Trail 2025

Rue Victor Hugo Luynes Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-12-07 08:15:00

fin : 2025-12-07

Le Magis’Trail renaît de ses cendres après un épisode COVID et post-COVID long et difficile, et la perte d’un terrain de jeu qui faisait l’ADN de ce trail. Défi hivernal difficile et authentique, cette course est déclinée sous 2 distances le Magis’Trail de 22 km (450 d+) et le Trail des Vallées de 14 km (270 d+). Les parcours ont été en grande partie réinventés. Ils s’étalent un peu plus loin sur les chemins et les bois de la commune de Luynes et Saint-Étienne-de-Chigny.

Inscription sur https://bit.ly/magistrail-2024

Pas d’inscription sur place Inscriptions sur IKINOA .

Rue Victor Hugo Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 61 69 09 80

English :

A tough, authentic winter challenge, this race is available in 2 distances: the 22km Magis Trail (450 d+) and the 14km Trail des Vallées (270 d+). The courses have been largely reinvented. Races open to 500 runners aged 17 to 107

Departures at 8:45 a.m. and 9:30 a.m

German :

Als schwierige und authentische Winterherausforderung gibt es diesen Lauf in zwei Distanzen: den Magis?Trail über 22 km (450 d+) und den Trail des Vallées über 14 km (270 d+). Die Strecken wurden größtenteils neu erfunden. Offene Rennen für 500 Läufer zwischen 17 und 107 Jahren

Starts jeweils um 8:

Italiano :

Una sfida invernale dura e autentica, questa gara è disponibile in due distanze: il Magis Trail di 22 km (450 d+) e il Trail des Vallées di 14 km (270 d+). I percorsi sono stati ampiamente reinventati. Gare aperte a 500 corridori di età compresa tra i 17 e i 107 anni

Partenze alle 8.45 e alle 9.30

Espanol :

Un duro y auténtico desafío invernal, esta carrera se presenta en 2 distancias: el Magis Trail de 22 km (450 d+) y el Trail des Vallées de 14 km (270 d+). Los recorridos se han reinventado en gran medida. Carreras abiertas a 500 corredores de 17 a 107 años

Salidas a las 8h45 y a las 9h30 respectiva

