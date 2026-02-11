MAGISTRALES ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Loin

des princesses endormies, ce sont des femmes d’hier et d’aujourd’hui qui

brisent les stéréotypes et encouragent les filles comme les garçons à défendre

leurs convictions et suivre leurs rêves.

Deux

sœurs jumelles. Ce qu’elles ont en commun, c’est qu’elles veulent faire quelque

chose de leur vie : en décider librement pour vivre intensément. Emportées

par les mélodies de la pianiste, elles vont rencontrer douze magistrales, dont

Alexandra David Néel, Marie Curie, Joséphine Baker, Gisèle Halimi, Alice Guy,

Amélie Mauresmo, Niki de Saint Phalle, Jacqueline Auriol, Chloé Charles…

Mieux que dans les contes de fées, ces femmes sont scientifiques, sportives,

aviatrices, avocates, exploratrices… Elles se sont non seulement réalisées

dans leur domaine mais ont aussi pris position afin d’avoir les mêmes droits

que les hommes.

Une

soirée théâtre « magistrale » mettant en scène des femmes

exceptionnelles. Ce spectacle inédit a transporté le public. L’Aisne Nouvelle.

Un

spectacle bien mené, intelligent, instructif et nécessaire, où

l’enchaînement de personnages bien interprétés par Sophie Garmilla et Marie

Jouhaud souligné par des mélodies en piano live permet de garder rythme et

lisibilité. La Provence

SPECTACLE TOUT PUBLIC

(À PARTIR DE 7 ANS) – DURÉE 1 H



Ce spectacle s’inscrit dans le mois de la Femme et de l’Egalité femmes/hommes.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Il convient de réserver impérativement en suivant le lien suivant !

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



