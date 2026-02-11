MAGISTRALES ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
MAGISTRALES ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 12 mars 2026.
Loin
des princesses endormies, ce sont des femmes d’hier et d’aujourd’hui qui
brisent les stéréotypes et encouragent les filles comme les garçons à défendre
leurs convictions et suivre leurs rêves.
Deux
sœurs jumelles. Ce qu’elles ont en commun, c’est qu’elles veulent faire quelque
chose de leur vie : en décider librement pour vivre intensément. Emportées
par les mélodies de la pianiste, elles vont rencontrer douze magistrales, dont
Alexandra David Néel, Marie Curie, Joséphine Baker, Gisèle Halimi, Alice Guy,
Amélie Mauresmo, Niki de Saint Phalle, Jacqueline Auriol, Chloé Charles…
Mieux que dans les contes de fées, ces femmes sont scientifiques, sportives,
aviatrices, avocates, exploratrices… Elles se sont non seulement réalisées
dans leur domaine mais ont aussi pris position afin d’avoir les mêmes droits
que les hommes.
Une
soirée théâtre « magistrale » mettant en scène des femmes
exceptionnelles. Ce spectacle inédit a transporté le public. L’Aisne Nouvelle.
Un
spectacle bien mené, intelligent, instructif et nécessaire, où
l’enchaînement de personnages bien interprétés par Sophie Garmilla et Marie
Jouhaud souligné par des mélodies en piano live permet de garder rythme et
lisibilité. La Provence
SPECTACLE TOUT PUBLIC
(À PARTIR DE 7 ANS) – DURÉE 1 H
Ce spectacle s’inscrit dans le mois de la Femme et de l’Egalité femmes/hommes.
Le jeudi 12 mars 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Il convient de réserver impérativement en suivant le lien suivant !
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T20:30:00+01:00
fin : 2026-03-12T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-12T19:30:00+02:00_2026-03-12T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire