MAGMA – Le Forum – La Grande Salle Vaureal

MAGMA Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Magma sera en concert au Forum de Vauréal le vendredi 12 décembre 2025 !Magma, le groupe culte de la sce`ne musicale franc¸aise.Ne´e d’influences et de confluences, de pulsions et d’impulsions, hors des modes et des courants, la musique de Magma se de´marque tre`s vite de ses contemporains et nous pe´ne`tre avec l’e´nergie purificatrice d’un torrent d’e´motions.Fonde´ en 1969 par le batteur de´miurge Christian Vander, l’influence du groupe s’e´tend a` travers le monde, sur plusieurs de´cennies et sur plusieurs ge´ne´rations, surprenant aussi bien le public chinois que celui du Hellfest, faisant partout un triomphe, jouant dans tous les festivals de jazz et de rock mondiaux mais aussi a` l’Ope´ra de Monaco avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.Des dizaines d’albums, des centaines de concerts, a` l’origine d’un courant musical inspirant une multitude de jeunes musiciens, la musique de MAGMA est universelle, unique et e´ternellement d’avant-garde.Avec : Christian Vander, Stella Vander, Isabelle Feuillebois, Herve´ Aknin, Rudy Blas, Simon Goubert, Thierry Eliez, Jimmy Top, Caroline Indjein, Sylvie Fisichella et Laura Guarrato.

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95