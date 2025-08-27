MAGNÉÉÉÉTIQUE (FACE B) Fécamp

MAGNÉÉÉÉTIQUE (FACE B) Fécamp vendredi 6 mars 2026.

MAGNÉÉÉÉTIQUE (FACE B)

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 20:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Théâtre

MAGNÉÉÉÉTIQUE (FACE B)

dès 7 ans durée 50 mn

Embourbée dans ses objets du quotidien, une comédienne-clownesse s’enferme dans un intérieur qu’elle ne veut pas quitter. Grâce à une cassette audio un objet vintage, qui restitue par le son des musiques ou des paroles notre héroïne plonge dans ses souvenirs. Elle se rappelle les disputes vécues avec ses proches et tente alors de comprendre comment mieux gérer ces conflits. Elle entreprend, par le rire, de réparer des relations brisées. Un spectacle joyeux pour apprendre aux enfants à dénouer les tensions et trouver l’apaisement. Brillant !

DISTRIBUTION

Conception et mise en scène Amélie Poirier

Interprétation Marjorie Efther, accompagnée d’Audrey Robin

PRODUCTION

Production Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais

Coproduction La Minoterie, Scène conventionnée jeune public de Dijon / Le Volcan, Scène nationale du Havre / CDCN Le Gymnase à Roubaix / 9-9 Bis, Scène musiques actuelles de Oignies / La TRIBU (région PACA) / Points Communs, Scène nationale de Cergy-Pontoise

Soutiens Culture Commune, Scène nationale du bassin minier / Le Vivat, Scène conventionnée Théâtre et danse d’Armentières / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / Théâtre à la coque, Centre National de la marionnette d’Hennebont / Département du Pas-de-Calais / Région Hauts-de-France / DRAC Hauts-de-France / ADAMI. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

English : MAGNÉÉÉÉTIQUE (FACE B)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MAGNÉÉÉÉTIQUE (FACE B) Fécamp a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp