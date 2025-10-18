Magnéééétique Face B 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 19:00:00

Spectacle de clown pour K7, dès 7 ans, dans le cadre du festival En Ribambelle !Enfants

Empêtrée dans ses souvenirs, emmêlée dans ses objets du quotidien, angoissée à l’idée de sortir de chez elle, une comédienne-clown cherche des ressources pour réparer des relations conflictuelles passées. Lecture… Elle écoute les souvenirs conservés sur des cassettes audio, véritables supports d’archives orales. Un dialogue décalé et plein d’humour s’installe entre les témoignages et cette clown à la voix fluette mais à l’énergie débordante. Étendoir, crocodile gonflable, éponges, spaghettis… lui permettent de rejouer des situations où les relations semblent s’être brisées. Elle observe nos manières de nous lier et replace le rire au centre des conflits.







En ressortant de vieilles cassettes, Amélie Poirier fait dialoguer le théâtre documentaire avec l’objet pour dénouer les crises avec humour et poésie.







Avant et après la représentation, le public est invité à découvrir et à s’approprier la cassette, objet vintage et insolite pour les enfants.







Spectacle documenté sur cassettes audio.

Metteuse en scène, Amélie Poirier .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Clown show for K7, ages 7 and up, part of the En Ribambelle! festival

German :

Clownshow für K7, ab 7 Jahren, im Rahmen des Festivals En Ribambelle!

Italiano :

Spettacolo di clown per K7, a partire dai 7 anni, nell’ambito del festival En Ribambelle!

Espanol :

¡Espectáculo de payasos para K7, a partir de 7 años, en el marco del festival En Ribambelle!

