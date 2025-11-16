Magnificat de John Rutter Grand Kursaal Besançon

Magnificat de John Rutter

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Gratuit

Cette année , le Contrepoint de Besançon se lance dans un projet d’ampleur.

L’œuvre principale sera le Magnificat de Rutter complété par quelques motets du même compositeur.

Il y aura 150 choristes de 5 chœurs Le Diapason (Ornans), La Chorale du Plateau (Valdahon), la chorale du Sacré-Cœur de Vercel, Vocalia (Pontarlier) et Le Contrepoint (Besançon).

Ils seront accompagnés par une trentaine de musiciens de l’orchestre Ariolica de Pontarlier. .

