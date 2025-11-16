Magnificat de John Rutter Grand Kursaal Besançon
Magnificat de John Rutter
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-16
Cette année , le Contrepoint de Besançon se lance dans un projet d’ampleur.
L’œuvre principale sera le Magnificat de Rutter complété par quelques motets du même compositeur.
Il y aura 150 choristes de 5 chœurs Le Diapason (Ornans), La Chorale du Plateau (Valdahon), la chorale du Sacré-Cœur de Vercel, Vocalia (Pontarlier) et Le Contrepoint (Besançon).
Ils seront accompagnés par une trentaine de musiciens de l’orchestre Ariolica de Pontarlier. .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
