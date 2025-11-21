Magnificat par Vox Clamantis Arvo Pärt 90 | Les Boréales Théâtre de Caen Caen

Magnificat par Vox Clamantis Arvo Pärt 90 | Les Boréales

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

À l’occasion des 90 ans d’Arvo Pärt, Les Boréales mettent en place un dispositif spécial pour le compositeur contemporain le plus joué dans le monde.

L’ensemble vocal Vox Clamantis est composé de 12 chanteurs. Fondé par Jaan-Eik Tulve en 1996, il est acclamé par les critiques et les publics du monde entier. Inspiré par les anciennes musiques européennes, son répertoire s’appuie aussi sur des compositions baltes contemporaines.

Arvo Pärt, Helena Tulve, David Lang .

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie

English : Magnificat par Vox Clamantis Arvo Pärt 90 | Les Boréales

To celebrate Arvo Pärt?s 90th birthday, Les Boréales is putting on a special show for the world?s most-performed contemporary composer.

German : Magnificat par Vox Clamantis Arvo Pärt 90 | Les Boréales

Anlässlich des 90. Geburtstags von Arvo Pärt stellen Les Boréales eine besondere Einrichtung für den weltweit meistgespielten zeitgenössischen Komponisten auf die Beine.

Italiano :

In occasione del novantesimo compleanno di Arvo Pärt, Les Boréales organizzano uno spettacolo speciale per il compositore contemporaneo più suonato al mondo.

Espanol :

Con motivo del 90 cumpleaños de Arvo Pärt, Les Boréales ofrecen un espectáculo especial para el compositor contemporáneo más interpretado del mundo.

