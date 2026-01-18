Magnifique et Stupéfiante Amazonie Musée des cultures du monde Limoges

Magnifique et Stupéfiante Amazonie

Musée des cultures du monde 22 Cour du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-01-24

Le musée des cultures du monde organise une exposition sur l’Amazonie. Des visites commentées, des événements thématiques sont proposées. .

Musée des cultures du monde 22 Cour du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 16 00 museedesculturesdumonde@gmail.com

