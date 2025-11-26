MAGNOLIA AMUL SOLO Lille

MAGNOLIA Mercredi 26 novembre, 20h00 AMUL SOLO Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T20:00:00 – 2025-11-26T21:30:00

Fin : 2025-11-26T20:00:00 – 2025-11-26T21:30:00

Magnolia, un navire musical mené par Gabriel Durik, navigue librement entre les styles. Musique organique, textes poétiques et engagés, concerts comme rites vivants. Un cri d’amour, de justice et de vérité dans un monde en mutation.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61575086844085#

https://www.youtube.com/watch?v=wR9meRoJMzU

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Fou Funk Rock Jammeurs