« Magnyterres »- Marché de potiers Place de l’Église Magny-le-Hongre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir le travail des potiers à « Magnyterre », le marché de potiers organisé par l’association L’Atelier de Paix.

Vente, musique, ateliers et démonstrations vous attendront de 10h à 18h sur la place de l’Église.

Dans le cadre des événements organisés par la Ville de Magny le Hongre pour les Journées européennes du patrimoine.

Place de l'Église Place de l'Église 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Atelier de Paix