MAGRIE INVITE… Magrie

Magrie Aude

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 23:00:00

2025-10-05

23 expositions d’artistes, animations musicales, avec L’Art s’invite à Magrie .

Marché des créateurs et producteurs .

Concert de la Lyre de Limoux, proposé par la municipalité de Magrie à 11 h.

Buvette avec l’association Magriboulego,

restauration sur place avec Magrie en fête.

Accès libre, parking disponible et gratuit

Magrie 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 61 38 artmagrie11@gmail.com

English :

23 artist exhibitions, musical entertainment, with L?Art s?invite à Magrie .

Creators? and producers? market.

Concert by the Lyre de Limoux, presented by Magrie town council at 11 am.

Refreshment bar with the Magriboulego association,

on-site catering with Magrie en fête.

Free access, parking available

German :

23 Künstlerausstellungen, musikalische Unterhaltung, mit L’Art s?invite à Magrie .

Markt der Kunsthandwerker und Produzenten .

Konzert der Lyre de Limoux, angeboten von der Gemeinde Magrie um 11 Uhr.

Getränkeausschank mit dem Verein Magriboulego,

verpflegung vor Ort mit Magrie en fête.

Freier Zugang, Parkplätze vorhanden und kostenlos

Italiano :

23 mostre di artisti, intrattenimento musicale, con L’Art s?invite à Magrie.

Mercato dei creatori e dei produttori.

Concerto della Lyre de Limoux, organizzato dal Comune di Magrie alle 11.00.

Bar di ristoro con l’associazione Magriboulego,

ristorazione in loco con Magrie en fête.

Accesso gratuito, parcheggio disponibile

Espanol :

23 exposiciones de artistas, animación musical, con L’Art s’invite à Magrie .

Mercado de creadores y productores.

Concierto de la Lira de Limoux, organizado por el ayuntamiento de Magrie a las 11 h.

Bar de refrescos con la asociación Magriboulego,

restauración in situ con Magrie en fête.

Acceso gratuito, aparcamiento disponible

