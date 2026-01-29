MAGYD CHERFI SALLE NOUGARO Toulouse

MAGYD CHERFI

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20.8 – 20.8 – 23.8 EUR

20.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 22:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Avec Le propre des ratures , Magyd retrouve la scène avec ses amis. Un show à la fois électrique et chaleureux, où les guitares grincent, la basse groove, le clavier chaloupe et la batterie pulse.

Entre reggae, sonorités caribéennes et sauce toulousaine, il signe un concert vibrant, drôle, engagé, festif. Du Magyd pur jus de la poésie en colère, des mots qui dansent, des ratures qui claquent. Et une énergie qui donne furieusement envie de se lever. 20.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

With Le propre des ratures , Magyd returns to the stage with his friends. A show that’s both electric and warm, with squealing guitars, grooving bass, swaying keyboards and pulsating drums.

