Mahalla x Cultur’all Massalia Sarah Maison et Meryem Aboulouafa Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Mahalla x Cultur’all Massalia Sarah Maison et Meryem Aboulouafa Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement jeudi 18 septembre 2025.

Mahalla x Cultur’all Massalia Sarah Maison et Meryem Aboulouafa

Jeudi 18 septembre 2025 à partir de 18h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Mahalla et Cultur’all Massalia s’associent pour une soirée qui met à l’honneur des artistes femmes et la création musicale contemporaine d’Afrique du Nord.

Mahalla et Cultur’all Massalia s’associent pour une soirée qui met à l’honneur des artistes femmes et la création musicale contemporaine d’Afrique du Nord. Avec le soutien du True Music Fund (shesaid.so), ce double plateau propose deux concerts singuliers, entre héritages métissés et création audacieuse.



Sarah Maison

Artiste franco-amazigh, Sarah Maison mêle chanson pop, folklore et rythmes dansants avec des textes subtils et un sens du spectacle affirmé. Formée aux arts plastiques, elle compose un univers riche, coloré, entre drame et humour. Après deux EP remarqués, elle prépare un premier album attendu en 2025. Sur scène, ses concerts-performances, conçus avec Nissim Tretiakov, dévoilent toute l’intensité de son art.



Meryem Aboulouafa

Poétesse et chanteuse originaire de Casablanca, Meryem Aboulouafa tisse des ponts entre traditions marocaines, pop orchestrale et électronique moderne. Avec Meryem (Animal63), son premier album salué en 2020, elle dévoile des compositions intimes aux sonorités cinématographiques. Sur scène, sa voix profonde donne vie à un univers sensible, entre introspection et puissance. Elle poursuit son parcours international avec Horses, annonçant un nouvel album en 2025.



Programme 18h (discussion publique et gratuite) 20h30 (concerts) .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation@theatre-oeuvre.com

English :

Mahalla and Cultur?all Massalia join forces for an evening celebrating women artists and contemporary music from North Africa.

German :

Mahalla und Cultur?all Massalia haben sich für einen Abend zusammengetan, an dem Künstlerinnen und zeitgenössische Musik aus Nordafrika geehrt werden.

Italiano :

Mahalla e Cultur?all Massalia si uniscono per una serata che celebra le donne artiste e la musica contemporanea del Nord Africa.

Espanol :

Mahalla y Cultur?all Massalia se unen en una velada dedicada a las mujeres artistas y a la música contemporánea del Norte de África.

L’événement Mahalla x Cultur’all Massalia Sarah Maison et Meryem Aboulouafa Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille