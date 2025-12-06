Mahalon fête Noël Mahalon

Mahalon fête Noël

Bourg de Mahalon Mahalon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

– A partir de 19 h : défilé de tracteurs illuminés (une quinzaine au total) et animation musicale au bourg de Mahalon.

A 20 h 30 feu d’artifice tiré à proximité du centre multiactivités .

Bourg de Mahalon Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 08 61 54 76

