Mahalon fête Noël Mahalon

Bourg de Mahalon Mahalon Finistère
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
– A partir de 19 h : défilé de tracteurs illuminés (une quinzaine au total) et animation musicale au bourg de Mahalon.
A 20 h 30 feu d’artifice tiré à proximité du centre multiactivités .
