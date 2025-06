Mahastiz Mahasti (de vignoble en vignoble) La vallée de Garazi Estérençuby Pyrénées-Atlantiques

Mahastiz Mahasti (de vignoble en vignoble) La vallée de Garazi 64220 Estérençuby Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

A l’écart des grands axes de circulation, le vélo est ici le partenaire idéal pour aller picorer nombre de trésors patrimoniaux de la région. Pas d’exploit sportif, l’esprit est plus à la découverte des lieux, d’un village à l’autre, du hameau paisible à la cité cosmopolite.

Away from the main traffic routes, the bicycle is the ideal partner to go and discover the many heritage treasures of the region. No sporting feat, the spirit is more to discover the places, from one village to another, from the peaceful hamlet to the cosmopolitan city.

Abseits der großen Verkehrsachsen ist das Fahrrad hier der ideale Partner, um die zahlreichen Schätze des Kulturerbes der Region zu erkunden. Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um die Entdeckung von Orten, von einem Dorf zum anderen, vom friedlichen Weiler bis zur kosmopolitischen Stadt.

Lontano dalle principali vie di comunicazione, la bicicletta è il partner ideale per andare a scoprire i numerosi tesori del patrimonio della regione. Niente imprese sportive, lo spirito è piuttosto quello della scoperta, da un villaggio all’altro, dal tranquillo borgo alla città cosmopolita.

Alejada de las principales vías de circulación, la bicicleta es la compañera ideal para ir a descubrir los numerosos tesoros patrimoniales de la región. Nada de hazañas deportivas, el espíritu es más bien de descubrimiento, de un pueblo a otro, de la pacífica aldea a la ciudad cosmopolita.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine