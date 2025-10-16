MAHAUT DRAMA – ESPACE JEAN LURCAT Juvisy Sur Orge

MAHAUT DRAMA – ESPACE JEAN LURCAT Juvisy Sur Orge jeudi 16 octobre 2025.

MAHAUT DRAMA Début : 2025-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Mahaut DramaDrama QueenMahaut, la chroniqueuse survoltée de France Inter et de Quotidien, débarque aux Bords de Scènes avec son spectacle Drama Queen… Accrochez-vous : énergie explosive et humour dévastateur sont au rendez-vous. Imaginez une « Scorpion ascendant connasse », titulaire d’un bac en écriture inclusive, spécialisée dans le féminisme, avec option queerness (ou étrangeté, dans la langue de Molière), prête à vous emmener dans un tourbillon de rires et de réflexions cinglantes. Après avoir arpenté les rues de Paris et enchaîné les fêtes, Mahaut fait un détour par la scène pour dévoiler son cynisme à paillettes. Elle nous apprendra, par exemple, à mener une vie de château low cost avec beaucoup de panache. Entre deux éclats de rire, Drama Queen nous invite à embrasser l’esprit libre qui sommeille en chacun de nous. Chez Mahaut, on ne fait pas dans la demi-mesure, appliquant à la lettre et sans modération le mantra suivant : « restez Drama, vous êtes une Queen » !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JEAN LURCAT PLACE DU MARECHAL LECLERC 91260 Juvisy Sur Orge 91