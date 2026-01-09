Mahaut Drama

154 Rue de la Mairie La Riche Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Chroniqueuse sur Radio Nova et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness. Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé.

Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de château low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde.

Embrassez la Bad Bitch qui est en vous car n’oubliez pas Restez Drama…vous êtes une Queen. Un manifeste d’amour, de féminisme et de fête pour tout public sauf les enfants. Jamais les enfants.

Dès 12 ans 30 .

154 Rue de la Mairie La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

A columnist on Radio Nova with a passion for politics, Mahaut took her baccalaureate in inclusive writing, specializing in feminism, with a queerness option. With her Scorpio ascendant connasse, she reviews current events with a sharp, committed sense of humor.

L’événement Mahaut Drama La Riche a été mis à jour le 2026-01-29 par ADT 37