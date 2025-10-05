Mahaut : Drama Queen Salle Paul Fort Nantes

Mahaut : Drama Queen Salle Paul Fort Nantes vendredi 19 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 20:30 –

Gratuit : non 30 € 30 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public, Adulte

Stand-up Chroniqueuse sur TMC dans l’émission Quotidien et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness.Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé. Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de château low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde.Embrassez la Bad Bitch qui est en vous car n’oubliez pas : Restez Drama… Vous êtes une Queen ! Un manifeste d’amour, de féminisme et de fête pour tout public sauf les enfants. Jamais les enfants.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/