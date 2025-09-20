« Mahaut fait sa cour » Concert et déambulation Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Arras

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T18:30:00

Concert « Mahaut fait sa cour » : concert de musique médiévale par l’ensemble obsidienne au sein de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. (15h30-16h30)

Réservation obligatoire

Déambulation « Mahaut fait sa cour » : carnaval depuis l’église jusqu’au Rietz Saint-Sauveur, puis représentation d’une pièce sur Mahaut d’Artois par ATOME Théâtre au parc du Rietz. (16h45-17h30 et représentation jusqu’à 18h30)

Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 140 rue du commandant Dumetz Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025