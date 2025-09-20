« Mahaut fait sa cour » Concert et déambulation Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Arras
« Mahaut fait sa cour » Concert et déambulation Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Arras samedi 20 septembre 2025.
« Mahaut fait sa cour » Concert et déambulation Samedi 20 septembre, 15h30, 16h45 Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T18:30:00
Concert « Mahaut fait sa cour » : concert de musique médiévale par l’ensemble obsidienne au sein de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. (15h30-16h30)
Réservation obligatoire
Déambulation « Mahaut fait sa cour » : carnaval depuis l’église jusqu’au Rietz Saint-Sauveur, puis représentation d’une pièce sur Mahaut d’Artois par ATOME Théâtre au parc du Rietz. (16h45-17h30 et représentation jusqu’à 18h30)
Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 140 rue du commandant Dumetz Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « stagiaire-archeo@ville-arras.fr »}]
Journées européennes du patrimoine 2025