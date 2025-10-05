MAHAUT – SALLE PAUL FORT Nantes

Mathilde Moreau SARL en accord avec Philippe Delmas Organisation présente : MAHAUT« Drama Queen »Chroniqueuse sur TMC dans l’émission Quotidien et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness.Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé.Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de château low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde.Embrassez la Bad Bitch qui est en vous car n’oubliez pas : Restez Drama… Vous êtes une Queen !Un manifeste d’amour, de féminisme et de fête pour tout public sauf les enfants. Jamais les enfants.

SALLE PAUL FORT 9 RUE BASSE-PORTE 44000 Nantes 44