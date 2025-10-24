MAHE S’INSTALLE – MAHE DANS ‘MAHE S’INSTALLE’ – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

MAHE S’INSTALLE – MAHE DANS ‘MAHE S’INSTALLE’ Début : 2026-03-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Mahé s’installe en tournée !Et ça va faire du bruit.Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater.Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute . Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67