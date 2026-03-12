Maher Beauroy présente ÎLE ET RÉSONANCES Le Baiser Salé Paris

Avec Île et Résonances, le pianiste, compositeur et chanteur Maher Beauroy invite le public à une escapade sonore où se mêlent la finesse du jazz contemporain et la chaleur des influences caribéennes. Artiste aux multiples facettes, Maher Beauroy s’est forgé une identité musicale unique, nourrie par ses origines martiniquaises et son parcours éclectique.

Ce projet, fruit d’une maturation artistique, puise dans les compositions de ses différents albums, offrant une palette riche en couleurs et en émotions. Sur scène, Maher Beauroy est entouré de complices de talent : M-Carlos au saxophone, Damian Nueva et Tilo Bertholo à la batterie.

Ensemble, ils créent une alchimie rare, une expérience intime et électrisante. Entre mélodies envoûtantes et grooves entraînants, Île et Résonances est une célébration de la rencontre entre les cultures, portée par la passion et le talent d’un artiste qui ne cesse de repousser les frontières de la musique.

Avec Île et Résonances, le pianiste, compositeur et chanteur Maher Beauroy invite le public à une escapade sonore où se mêlent la finesse du jazz contemporain et la chaleur des influences caribéennes.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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