Mahler 5 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne Grand amphithéâtre de la Sorbonne Paris

« C’est par des moyens musicaux que j’ai voulu tout exprimer » : c’est en ces termes que Gustav Mahler présente, à l’aube du XXe siècle, sa Cinquième Symphonie, la première d’un triptyque libéré de textes et donc purement instrumental. Entamée en 1901 peu de temps après un grave problème de santé, cette œuvre foisonnante mais rigoureusement architecturée que Mahler compare à une « cathédrale gothique », est achevée dans l’élan de sa rencontre avec celle qui deviendra son épouse, Alma Schindler. Pourtant dépourvue de notion de programme, elle symboliserait ainsi une trajectoire intérieure, de l’obscurité vers la lumière, depuis la tragique Marche funèbre du premier mouvement jusqu’au virtuose et tourbillonnant finale en ré majeur.

Gustav Mahler Symphonie no 5 en do dièse mineur

Orchestre Sorbonne Université

Nicolas Agullo direction

Sur réservation uniquement

20€ • 12€ • 6€

L’orchestre interprète un chef d’œuvre de la musique allemande sous la direction de Nicolas Agullo, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.

Le lundi 16 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant Tout public.

Grand amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des écoles 75005 Paris

https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/mahler-5 +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne



