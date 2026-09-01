Mahmoud Darwich Poetry Day Mucem Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Mahmoud Darwich Poetry Day

Vendredi 25 septembre 2026 de 18h30 à 21h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Depuis 2020, le Centre Pompidou organise chaque année un Poetry Day dédié à une figure remarquable et emblématique de la poésie.

En 2026, le poète Mahmoud Darwich est mis à l’honneur par le biais d’une programmation portée en France et à l’étranger

À Marseille, le Festival actoral, le Centre international de poésie (Cipm) et le [mac] Musée d’art contemporain s’associent pour rendre hommage à l’une des voix majeures de la littérature contemporaine arabe. Hantée par l’exil, le déracinement, la nostalgie et la mémoire, son œuvre s’est érigée en manifeste pour la cause palestinienne et a ouvert le champ d’un espace poétique profond et intime, fait d’espoir et de résistance.



18h30 à 20h Rachid Koraïchi et Louisa Babari à propos de Mahmoud Darwich

20h30 à 21h30 Haidar Al-Ghazali et Asmaa Azaizeh

Discussion, conférence

Lectures en arabe sur-titrées en français

18h30 à 21h30 Babari Voix Publiques

Installation sonore .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13

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English :

Since 2020, the Centre Pompidou has organized an annual “Poetry Day” dedicated to a remarkable and iconic figure in poetry.

In 2026, the poet Mahmoud Darwish will be honored through a program of events held in France and abroad.

L’événement Mahmoud Darwich Poetry Day Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille