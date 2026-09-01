Mahmoud Darwich Poetry Day Mucem Marseille 2e Arrondissement
vendredi 25 septembre 2026 · Mucem · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Mahmoud Darwich Poetry Day
Vendredi 25 septembre 2026 de 18h30 à 21h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Depuis 2020, le Centre Pompidou organise chaque année un Poetry Day dédié à une figure remarquable et emblématique de la poésie.
En 2026, le poète Mahmoud Darwich est mis à l’honneur par le biais d’une programmation portée en France et à l’étranger
À Marseille, le Festival actoral, le Centre international de poésie (Cipm) et le [mac] Musée d’art contemporain s’associent pour rendre hommage à l’une des voix majeures de la littérature contemporaine arabe. Hantée par l’exil, le déracinement, la nostalgie et la mémoire, son œuvre s’est érigée en manifeste pour la cause palestinienne et a ouvert le champ d’un espace poétique profond et intime, fait d’espoir et de résistance.
18h30 à 20h Rachid Koraïchi et Louisa Babari à propos de Mahmoud Darwich
20h30 à 21h30 Haidar Al-Ghazali et Asmaa Azaizeh
Discussion, conférence
Lectures en arabe sur-titrées en français
18h30 à 21h30 Babari Voix Publiques
Installation sonore .
Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13
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English :
Since 2020, the Centre Pompidou has organized an annual “Poetry Day” dedicated to a remarkable and iconic figure in poetry.
In 2026, the poet Mahmoud Darwish will be honored through a program of events held in France and abroad.
L’événement Mahmoud Darwich Poetry Day Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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