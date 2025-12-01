Mahraganat, de Alaa Fifty à la jeune génération｜Concert L’Institut du Monde Arabe Paris

Le Mahraganat — aussi appelé électro égyptien, électro-chaâbi et “son de la rue égyptienne”— est un genre populaire, mélange de musique jouée dans les mariages, de dance et de hip-hop, avec un usage intensif d’autotune.

Alaa Fifty est l’un des principaux fondateurs de ce genre musical né dans les rues égyptiennes en 2004. Avec d’autres artistes mahraganat, il a transformé le paysage de la musique électronique égyptienne dans le monde arabe. Il a également collaboré avec des dizaines de chanteurs locaux et internationaux à la création de plusieurs titres phares mélangeant les genres.

Il collabore notamment avec le groupe français Acid Arab sur la chanson Hez Hez, et avec l’artiste égyptien Molotof sur Bal3ab Asasy. Le groupe qu’il a fondé avec son ami et collaborateur de longue date Sadat El 3almy, Muluk El Sa’ada (Les Rois du bonheur), a invité de nombreux jeunes artistes à poursuivre leur passion pour la musique électronique.

À l’occasion de l’IMA fait son festival!, Alaa Fifty se produit pour la première fois à l’Institut entouré d’invités qui donneront à entendre tout à la fois les racines et les derniers développements de ce genre si singulier.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h00 à 21h20

payant

15 euros.

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

