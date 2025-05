Mahtab Ghorbani Atelier d’écriture – Médiathèque de Casseneuil Casseneuil, 3 juin 2025 15:00, Casseneuil.

Atelier d’écriture d’une charte poétique d’amitié avec les rivières de la vallée du Lot avec Mahtab Ghorbani poétesse en résidence d’écriture à Casseneuil.

Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25

English : Mahtab Ghorbani Atelier d’écriture

Workshop to write a poetic charter of friendship with the rivers of the Lot valley with Mahtab Ghorbani, poet in residence at Casseneuil.

German : Mahtab Ghorbani Atelier d’écriture

Workshop zum Schreiben einer poetischen Freundschaftscharta mit den Flüssen des Lot-Tals mit Mahtab Ghorbani, Dichterin in Schreibresidenz in Casseneuil.

Italiano :

Workshop per scrivere una carta poetica dell’amicizia con i fiumi della valle del Lot con Mahtab Ghorbani, poeta in residenza a Casseneuil.

Espanol : Mahtab Ghorbani Atelier d’écriture

Taller para redactar una carta poética de amistad con los ríos del valle del Lot con Mahtab Ghorbani, poeta residente en Casseneuil.

