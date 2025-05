Mahtab GHORBANI – Casseneuil, 5 juin 2025 18:30, Casseneuil.

Lot-et-Garonne

Mahtab GHORBANI Théâtre de verdure Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Lecture musicale de Mahtab Ghorbani, écrivaine, poète iranienne militante des droits humains, réfugiée politique en France.

Avec le musicien Xavier Uters (musique persane).

Théâtre de verdure

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25

English : Mahtab GHORBANI

Musical reading by Mahtab Ghorbani, Iranian writer and poet, human rights activist and political refugee in France.

With musician Xavier Uters (Persian music).

German : Mahtab GHORBANI

Musikalische Lesung von Mahtab Ghorbani, iranische Schriftstellerin, Dichterin und Menschenrechtsaktivistin, die als politische Flüchtlingin in Frankreich lebt.

Mit dem Musiker Xavier Uters (persische Musik).

Italiano :

Lettura musicale di Mahtab Ghorbani, scrittore e poeta iraniano, attivista per i diritti umani e rifugiato politico in Francia.

Con il musicista Xavier Uters (musica persiana).

Espanol : Mahtab GHORBANI

Lectura musical de Mahtab Ghorbani, escritor y poeta iraní, activista de derechos humanos y refugiado político en Francia.

Con el músico Xavier Uters (música persa).

