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MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Place Saint-Pierre Saffré

MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Place Saint-Pierre Saffré dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Place Saint-Pierre

Adresse : Départ de la mairie

Ville : 44390 Saffré

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saffré

MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO

Place Saint-Pierre Départ de la mairie Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Choisissez un des parcours et trouvez un maximum d’indices
Départs de la Mairie entre 10h et 10h30
Deux parcours 8 km et 13 km

Choisissez un des parcours et trouvez un maximum d’indices
8 vélos électriques à disposition (réservation obligatoire)

Pot convivial à l’arrivée
PARTICIPATION GRATUITE   .

Place Saint-Pierre Départ de la mairie Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 23 18  communication@saffre.fr

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L’événement MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Saffré a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays Erdre Canal Forêt

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