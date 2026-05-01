MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Place Saint-Pierre Saffré

Saffré

MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO

Place Saint-Pierre Départ de la mairie Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Choisissez un des parcours et trouvez un maximum d’indices

Départs de la Mairie entre 10h et 10h30

Deux parcours 8 km et 13 km

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8 vélos électriques à disposition (réservation obligatoire)

Pot convivial à l’arrivée

PARTICIPATION GRATUITE .

Place Saint-Pierre Départ de la mairie Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 23 18 communication@saffre.fr

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English :

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L’événement MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Saffré a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays Erdre Canal Forêt