MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Place Saint-Pierre Saffré
MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Place Saint-Pierre Saffré dimanche 31 mai 2026.
Saffré
MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO
Place Saint-Pierre Départ de la mairie Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Choisissez un des parcours et trouvez un maximum d’indices
Départs de la Mairie entre 10h et 10h30
Deux parcours 8 km et 13 km
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8 vélos électriques à disposition (réservation obligatoire)
Pot convivial à l’arrivée
PARTICIPATION GRATUITE .
Place Saint-Pierre Départ de la mairie Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 23 18 communication@saffre.fr
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L’événement MAI À VÉLO 1er RALLYE À VÉLO Saffré a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays Erdre Canal Forêt
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