Mai à Vélo 2026, ADP, Nanterre
Mai à Vélo 2026, ADP, Nanterre vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ADP Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ADP 31 Avenue Jules Quentin, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier du Chemin de l’Île Hauts-de-Seine Ile-de-France https://www.fr.adp.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201690
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