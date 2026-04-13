Mai à Vélo 2026 avec Isoskèle, Groupe Isoskèle, Paris
Mai à Vélo 2026 avec Isoskèle, Groupe Isoskèle, Paris vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 avec Isoskèle 1 – 31 mai Groupe Isoskèle Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Participez au plus grand challenge vélo national et réalisez le plus de kilomètres au mois de mai. Rejoignez le top 3 pour remporter le challenge interne Isoskèle. Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/
Groupe Isoskèle 111 Boulevard Brune, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}] [{« link »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Participez au plus grand challenge vélo national et réalisez le plus de kilomètres au mois de mai. Rejoignez le top 3 pour remporter le challenge interne Isoskèle. Retrouvez tous les classements sur h challenge-id=201455
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