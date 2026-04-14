Mai à Vélo 2026, CA Pays de Montbéliard Agglomération, Pont-de-Roide-Vermondans
Mai à Vélo 2026, CA Pays de Montbéliard Agglomération, Pont-de-Roide-Vermondans vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CA Pays de Montbéliard Agglomération Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
CA Pays de Montbéliard Agglomération D 123, 25150 Pont-de-Roide-Vermondans, France Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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