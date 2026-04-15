Mai à Vélo 2026, CC les Coteaux Bordelais, Pompignac

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC les Coteaux Bordelais Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Mai à vélo arrive à grands pas ! Pour le mois de mai, la communauté de communes les Coteaux bordelais vous lance une défi ! Parcourez le plus kilomètres pour ce mois de mai ! Challengez vous entre amis, collègues et dans votre entourage proche pour remplir ce défi communautaire !

Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/

CC les Coteaux Bordelais unnamed road, 33370 Pompignac, France Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}] [{« link »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

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