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Mai à Vélo 2026, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Lyon

Mai à Vélo 2026, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Lyon

Mai à Vélo 2026, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Lyon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Adresse : 40 Avenue Doyen Jean Lépine, 69500 Bron, France

Ville : 69003 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon 40 Avenue Doyen Jean Lépine, 69500 Bron, France Lyon 69003 Montchat Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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