Mai à Vélo 2026 CNT Rennes 1 – 31 mai Ille-et-Vilaine

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T23:59:59.000+02:00

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https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/

CNT 2 Allée Ermengarde d’Anjou, 35043 Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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