Mai à Vélo 2026, collectif les Rayonnant.es, Nantes
Mai à Vélo 2026, collectif les Rayonnant.es, Nantes vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai collectif les Rayonnant.es Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
collectif les Rayonnant.es Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire France Nantes 44013 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218789
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