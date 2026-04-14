Mai à Vélo 2026, Cyclistes à Loos, Loos
Mai à Vélo 2026, Cyclistes à Loos, Loos vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Cyclistes à Loos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Cyclistes à Loos [3.005210, 50.616290] Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209921
À voir aussi à Loos (Nord)
- Mai à Vélo 2026, Au CHU de Lille à vélo, Loos 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, GIE Eurasanté, Loos 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Cyclistes à Loos, Loos 1 mai 2026