Mai à Vélo 2026, Département de Saône et Loire 71, Montceau-les-Mines
Mai à Vélo 2026, Département de Saône et Loire 71, Montceau-les-Mines vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Département de Saône et Loire 71 Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Département de Saône et Loire 71 4 Rue de Dijon, 71300 Montceau-les-Mines, France Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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