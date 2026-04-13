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Mai à Vélo 2026, GRAND ANNECY AGGLO agent, Annecy

Mai à Vélo 2026, GRAND ANNECY AGGLO agent, Annecy

Mai à Vélo 2026, GRAND ANNECY AGGLO agent, Annecy vendredi 1 mai 2026.

Lieu : GRAND ANNECY AGGLO agent

Adresse : Grand Annecy agglomération, 46 Avenue des Îles 74007 Annecy, France

Ville : 74007 Annecy

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai GRAND ANNECY AGGLO agent Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

GRAND ANNECY AGGLO agent Grand Annecy agglomération, 46 Avenue des Îles 74007 Annecy, France Annecy 74007 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://mobilites.grandannecy.fr/velo [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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