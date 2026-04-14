Mai à Vélo 2026, GUIDIS SA, Guichen
Mai à Vélo 2026, GUIDIS SA, Guichen vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai GUIDIS SA Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
GUIDIS SA 11 RUE LOUIS AMPERE, 35580 GUICHEN Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=201957
À voir aussi à Guichen (Ille-et-Vilaine)
- Circuit Les bords de Vilaine Guichen Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit La Provostais Guichen Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Rand’eau nautiques sur la Vilaine le Boël La Courbe Guichen Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit Le moulin de la Bouëxière Guichen Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit La Locquenais Guichen Ille-et-Vilaine 1 mai 2026