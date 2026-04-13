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Mai à Vélo 2026, Haut-Léon Communauté – Agents, Saint-Pol-de-Léon

Mai à Vélo 2026, Haut-Léon Communauté – Agents, Saint-Pol-de-Léon

Mai à Vélo 2026, Haut-Léon Communauté – Agents, Saint-Pol-de-Léon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Haut-Léon Communauté - Agents

Adresse : 29 Rue des Carmes, 29250 Saint-Pol-de-Léon France

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Haut-Léon Communauté – Agents Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201577

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