Mai à Vélo 2026, Haut-Léon Communauté – Agents, Saint-Pol-de-Léon
Mai à Vélo 2026, Haut-Léon Communauté – Agents, Saint-Pol-de-Léon vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Haut-Léon Communauté – Agents Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Haut-Léon Communauté – Agents 29 Rue des Carmes, 29250 Saint-Pol-de-Léon France Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201577
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