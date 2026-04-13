Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, IMT Mines Albi, Albi

Mai à Vélo 2026, IMT Mines Albi, Albi

Mai à Vélo 2026, IMT Mines Albi, Albi vendredi 1 mai 2026.

Lieu : IMT Mines Albi

Adresse : École des Mines d'Albi-Carmaux, Allée des Sciences 81000 Albi, France

Ville : 81000 Albi

Département : Tarn

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai IMT Mines Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

IMT Mines Albi École des Mines d’Albi-Carmaux, Allée des Sciences 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210921

À voir aussi à Albi (Tarn)