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Mai à Vélo 2026, Keolis Dijon Multimodalité, Chenôve

Mai à Vélo 2026, Keolis Dijon Multimodalité, Chenôve

Mai à Vélo 2026, Keolis Dijon Multimodalité, Chenôve vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Keolis Dijon Multimodalité

Adresse : 49 Rue des Ateliers, 21000 Chenôve, France

Ville : 21000 Chenôve

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Keolis Dijon Multimodalité Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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