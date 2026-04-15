Mai à Vélo 2026, le Coin des Copains PEP Alsace, Soultz-Haut-Rhin
Mai à Vélo 2026, le Coin des Copains PEP Alsace, Soultz-Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai le Coin des Copains PEP Alsace Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
le Coin des Copains PEP Alsace 20C Rue de la Marne, 68360 Soultz-Haut-Rhin France Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209916
À voir aussi à Soultz-Haut-Rhin (Haut-Rhin)
- Randonnée le Grand Ballon, plus haut sommet des Vosges Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin 1 mai 2026
- Circuit pédestre tour panoramique du Grand Ballon Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin 1 mai 2026
- Circuit de randonnée: Le Piemont de Soultz Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin 1 mai 2026
- Circuit de running urbain à Soultz Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin 1 mai 2026
- Circuit de randonnée Les vestiges du Vieil Armand Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin 1 mai 2026