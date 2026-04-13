Mai à Vélo 2026, MDB Champigny, Champigny-sur-Marne

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai MDB Champigny Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

MDB Champigny 191 Rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne, France Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France https://mdb-idf.org/champigny-sur-marne/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209604