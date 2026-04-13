Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Néotoa, Rennes

Mai à Vélo 2026, Néotoa, Rennes

Mai à Vélo 2026, Néotoa, Rennes vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Néotoa

Adresse : 41 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Néotoa Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Néotoa 41 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Brittany https://www.neotoa.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202240

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)