Mai à Vélo 2026, Technology and Strategy, Schiltigheim

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Technology and Strategy Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Technology and Strategy Technology & Strategy, 4 Rue de Dublin 67300 Schiltigheim, France Schiltigheim 67300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.technologyandstrategy.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

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