Mai à Vélo 2026, Vélo-Cité, Bordeaux
Mai à Vélo 2026, Vélo-Cité, Bordeaux vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Vélo-Cité Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Vélo-Cité 16 Rue Ausone, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine https://velo-cite.org/velocitepro-le-programme/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=179685
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