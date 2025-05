Mai à Vélo 5éme Edition – Parvis du Cathédrale Évreux, 21 mai 2025 10:00, Évreux.

Participez à Mai à Vélo à Evreux avec des balades guidées, ateliers de réparaton,remise en selle et ateliers pédagogiques, quiz interactifs accessibles à tous …

Les activités sont adaptées à tous niveaux, des débutants aux cyclises expérimentés.

Parvis du Cathédrale 19 Rue Charles Corbeau

Évreux 27000 Eure Normandie +33 9 67 29 95 93 evreux@wimoov.org

English : Mai à Vélo 5éme Edition

Take part in Mai à Vélo in Evreux with guided rides, repair workshops, educational workshops and interactive quizzes for all…

Activities are adapted to all levels, from beginners to experienced cyclists.

German :

Nehmen Sie am Mai à Vélo in Evreux teil, mit geführten Ausflügen, Reparaturwerkstätten, Wiedereinstieg in den Sattel und pädagogischen Workshops, interaktiven Quizspielen für alle …

Die Aktivitäten sind für alle Niveaus geeignet, von Anfängern bis hin zu erfahrenen Radfahrern.

Italiano :

Partecipate a Mai à Vélo a Evreux con passeggiate guidate, workshop di riparazione, laboratori didattici, quiz interattivi aperti a tutti…

Le attività sono adatte a tutti i livelli, dai principianti ai ciclisti esperti.

Espanol :

Participe en Mai à Vélo en Evreux con paseos guiados, talleres de reparación, talleres educativos, concursos interactivos abiertos a todos…

Las actividades se adaptan a todos los niveles, desde principiantes hasta ciclistas experimentados.

